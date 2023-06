Silvio Berlusconi è morto | il cordoglio della Fiorentina

La gioventù diIL RICORDO, il cordoglio social dalla politica allo spettacolo FOTO STORICHE Fotogallery -e la politica estera FOTO STORICHE Fotogallery -..., tutti i trionfi da presidente del Milan IL RICORDO, il cordoglio social dalla politica allo spettacolo FOTO STORICHE Fotogallery -e la politica ...Roma, 12 giugno 2023 E' morto, l'ex presidente del Consiglio e presidente di Forza Italia aveva 86 anni. Eccolo nelle immagini dello scorso anno sul lungomare di Napoli con la compagna Marta Fascina.

Silvio Berlusconi è morto: la notizia è circolata pochi minuti fa, battuta dalle prime agenzie di stampa come l’Ansa e da quotidiani come il “Corriere della Sera”. In pochi minuti la notizia è stata ...La storia di imprenditore - per lo più di successo - invece era cominciata ben prima nella sua Milano nell edilizia e poi continuata nel mondo della televisione e dell'editoria. E poi, una delle sue ...