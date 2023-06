Silvio Berlusconi è morto | i meme e l' ironia del web sull' ex premier - GALLERY

(Di lunedì 12 giugno 2023). L'exsi è spento oggi lunedì 12 giugno all'età di 86 anni e come spesso accade quando scompare una celebrità, il web si spreca a creareatti a ricordare simpaticamente il personaggio in questione. E in questo contesto ovviamente ci rientra anche, si

...disi stanno ritrovando lì dovesi trova ancora in attesa di conoscere le disposizioni per le esequie AGI - Non appena si è diffusa la notizia della morte dil'..."Il primo dei populisti". Così il giornale di Marco Travaglio , nemico numero uno dinel mondo dell'informazione, definisce il Cavaliere in un articolo comparso poco dopo la notizia della sua morte, dal lungo titolo:è morto " Primo dei populisti, ...Le reazioni alla morte diè morto e con lui se ne va un pezzo della storia d'Italia 'Sono molto addolorato per la morte di. Era persona di grande ...

Milano, 12 giugno 2023 – Silvio Berlusconi era a capo di Fininvest Spa, la società che detiene il reparto azionario della famiglia Berlusconi. È considerata una delle più potenti holding italiane ed ...(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Il presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha ...