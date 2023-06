Silvio Berlusconi è morto | dove e quando si terranno i funerali dell’ex Premier

(Di lunedì 12 giugno 2023) Diciamo addio adeceduto oggi all’età di 86 anni, eccosi. Uno dei più grandi imprenditori e politici del nostro Paese,, si è spento oggi lunedì 12 giugno 2023 alle ore 9,30 del mattino dopo il suo ricovero di venerdì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono apparse sin da subito particolarmente critiche e nel giro di poche ore hanno continuato a peggiorare. Dopo un passato controverso che lo ha visto raggiungere vette altissime del successo, sia a livello imprenditoriale che politico, cambiando radicalmente il volto dell’Italia e stravolgendo per sempre il mondo della comunicazione, oggi dobbiamo dire addio all’uomo per per oltre 50 anni ha ...

è morto questa mattina intorno alle 10 al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Da venerdì scorso era di nuovo ricoverato al San ...È mortoall'età di 86 anni. Il Presidente di Forza Italia era stato ricoverato lo scorso venerdì al San Raffaele di Milano: in questi giorni non erano stati diffusi bollettini medici, ma ...Lo ha spiegato il procuratore di Milano Marcello Viola in relazione alla morte di. .

La notizia della morte di Silvio Berlusconi scuote anche i mercati finanziari. Le quotazioni di Mfe-Mediaset in Borsa a Piazza Affari sono in forte rialzo. Le azioni A guadagnano il 9,9% a quota 0,52 ...«Un grande comunicatore, un uomo ironico e pieno di charme». Così Alfonso Mattozzi, titolare del Ristorante Europeo Mattozzi di via Marchese Campodisola a Napoli, ricorda Silvio Berlusconi, scomparso ...