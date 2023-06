Silvio Berlusconi è morto | Camera ardente domani negli studi di Mediaset a Cologno | Funerali di Stato mercoledì in Duomo a Milano

Perè sempre andata così: dalle prime avventure nell'edilizia alle grandi affermazioni imprenditoriali, il Cavaliere sapeva lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Là dove nessuno ...Dal primo matrimonio alla nascita dei cinque figli, fino allo scandalo Ruby Da mamma Rosa all'ultima compagna Marta Fascina, le donne hanno sempre rappresentato gioie e dolori perche spesso se le è trovate di fronte anche nelle aule giudiziarie. Due matrimoni alle spalle, tre figlie - la primogenita Marina, poi Barbara ed Eleonora - , varie giovani compagne e ..."So che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Kapo". Fu la risposta piccata di- nel 2003 presidente del Consiglio europeo - al capodelegazione dei socialdemocratici tedeschi Shulz quando questi parlò del conflitto di interessi del cavaliere. La risposta di ...

Del re costituzionale i manuali dicono che regna ma non governa. La semplice verità è invece che Berlusconi, il misterioso ...