Silvio Berlusconi è morto | aveva 86 anni | domani la camera ardente a Mediaset

Il presidente russo Putin ha inviato un telegramma di condoglianze per la morte di, ricordandolo come 'un vero amico'. Ne ammiravo sinceramente la saggezza e la capacità di prendere decisioni lungimiranti', si legge nel testo del messaggio diffuso dal Cremlino. '...è morto questa mattina all'ospedale di San Raffaele a Milano e la showgirl Elisabetta Gregoraci lo ricorda nel giorno del suo matrimonio . Poco fa ha pubblicato una storia su ...è morto '. L'annuncio corre veloce in rete e in tv. Sono circa le 10.30 del 12 giugno 2023, ma il Cav è già venuto a mancare da 1 ora circa. Su Canale 5 a dover dare la notizia sono ...

La camera ardente sarà allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese a partire da domani 13 giugno. La salma di Silvio Berlusconi sarà spostata ad Arcore, in attesa dei funerali. Il leader di ...