Silvio Berlusconi è morto | ?aveva 86 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) -.?Il leader di Forza Italia, 86, era ricoverato da venerdì all'ospedale san Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica"., a quanto si apprende, èquesta mattina alle ore 9.30. Poco prima nella struttura ospedaliera era arrivato il fratello Paolo. I figli, a cominciare da Marina e Pier, sono giunti subito dopo nell'ospedale dove già si trovava Marta Fascina, dopo essere stati chiamati urgentemente. La salma dovrebbe essere portata ad Arcore probabilmente in giornata. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, si svolgeranno funerali di Stato., malato da tempo di leucemia mielomonocitica cronica, era stato dimesso poche settimane fa dopo un lungo ricovero di 45 giorni. ...

La notizia della morte diè arrivata come un fulmine sul mondo della politica, della cultura e dello soprt, non solo italiano, ma di tutto il mondo. Messaggi di cordoglio, ricordi e testimonianze sono ......rete 4 ottenendo il permesso a trasmettere in tutta Italia grazie al governo Craxi con quelli che rimasero alla storia proprio come "decreti BerlusconiLa scalata imprenditoriale di...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'alleatoin un video registrato nel suo studio a Palazzo Chigi. 'era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni. E ...

Milano, 12 giugno 2023 – Silvio Berlusconi era a capo di Fininvest Spa, la società che detiene il reparto azionario della famiglia Berlusconi. È considerata una delle più potenti holding italiane ed ...(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Il presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha ...