Silvio Berlusconi è morto | aveva 86 anni

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 giugno 2023)all’età di 86al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio lottava contro la leucemia da tempo. Ricoverato venerdì scorso,era stato al San Raffaele per 45 giorni solo poche settimane fa. Al suo fianco nel San Raffaele si trovava Marta Fascina, la compagna di, insieme al fratello Paolo e ai figli. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.