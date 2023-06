Silvio Berlusconi è morto | addio all’ex premier | leader di Forza Italia

Roma, 12 giugno 2023 L'ultima apparizione in video di, morto oggi lunedì 12 giugno 2023 , risale all'appello al voto per le amministrative. Il video girato dall'ospedale San Raffaele., la sua carriera da imprenditore FOTO STORICHE Fotogallery -e la politica estera FOTO STORICHE Fotogallery -, il grande amore per i genitori e i ...The Cavaliere did not overcome the consequences of leukemia. He was 86 years old. He leaves behind a media empire firmly in the hands of his children and a political enterprise whose fate is ...

"Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso - aggiunge l'ex tecnico del Milan che vinse tutto - ed ha cercato di cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lo era anche lui No, ...(Agenzia Vista) Ecco un estratto del discorso con cui Silvio Berlusconi annuncia la discesa in campo nel 1994. "L'Italia è il Paese che amo". / Youtube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...