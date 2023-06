Silvio Berlusconi è morto a Milano | l’ormai ex leader di Forza Italia si è spento a 86 anni

Roma, 12 giugno 2023 L'ultima apparizione in video di, morto oggi lunedì 12 giugno 2023 , risale all'appello al voto per le amministrative. Il video girato dall'ospedale San Raffaele.Cala il sipario su un'esistenza controversa che ha incrociato la storia italiana dell'ultimo mezzo secolo.è morto a 86 anni, dopo un secondo ricovero al San Raffaele. Il leader di Forza Italia era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni tra terapia intensiva e degenza per ...Prima la televisione, il resto viene dopo, politica compresa. La sequenza non è smentibile, cronologicamente e no. Tutti amano ricordare il '94 e la scesa in campo ., morto oggi a 86 anni , si fa padrone di tutto esattamente dieci anni prima. Da pochi mesi ha tre tv, significa che ne ha quante la Rai, significa che la scalata al cielo è nelle ...

Il suo impegno e la sua leadership hanno portato il Milan a conquistare numerosi trofei e a essere riconosciuto come uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale ...Il fratello Paolo, i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio al San Raffaele. Tutti sono arrivati nel giro di pochi minuti ...