Silvio Berlusconi e il Milan | un amore lungo più di 30 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023) Quello diper il calcio è stato da sempre un grande. Una passione che, come ripeteva spesso, lo aveva accompagnato fin da bambino, da quando cioè andava a scuola dai Salesiani e si giocava a calcio in mezzo alla strada o nei cortili, qualche volta sui campi sterrati degli oratori di Paese. Una passione che si lega a doppio filo con i colori del, anche se la storia poteva prendere una strada ben diversa. All'inizio degli'80, imprenditore emergente nel campo della televisione, capì subito che il calcio e i suoi milioni di tifosi potevano essere un veicolo di promozione senza eguali. Fu allora che mise gli occhi... sull'Inter! I nerazzurri, infatti, all'epoca avevano come simbolo un biscione. E visto che la neonata ...

Morto, il Monza piange la scomparsa del suo patron. L'ex premier aveva 86 anni E' morto, patron del Monza, scomparso in mattinata all'età di 86 anni. Da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica, era tornato al San Raffaele venerdì scorso per un ricovero. In uno dei velivoli, c'è. Atterra col boato del pubblico e inizia la presentazione della squadra. In uno dei suoi primi discorsi da presidente, farà capire a tutti chi è: 'Il Milan ...

l fratello Paolo e i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio sono all'ospedale San Raffaele dove ... alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. Milano, Berlusconi: la figlia ...