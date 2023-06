Silvio Berlusconi | dalla prima moglie alla fidanzata | tutte le donne del Cavaliere

(Di lunedì 12 giugno 2023)è morto stamattina a 86 anni. Con lui va via un pezzo di storia. Ma chi gli è stata accanto in questi anni?ledella sua vitaè stato un grande imprenditore, un leader del mondo politico italiano. La sua ascesa nel mondo politico risale al 1994, quando con Forza Italia vince come primo partito le elezioni.vita professionale a quella privata: ladell’ex premier è Carla Elvira Lucia dall’Oglio. La donna, classe 1940, aveva solo 24 anni quando conosce ilad una fermata del tram a Milano. Da lì un breve fidanzamento, poi le nozze nel 1965. Quindi, un anno dopo, la nascita della loro primogenita Marina. É il 1969 quando nasce ...

La proprietà diè durata dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017, quando ha ceduto il club a una nuova proprietà cinese. È stata un'era vincente come poche altre nella storia del calcio, che ha portato tra ...Dai lungometraggi diretti da Nanni Moretti e Paolo Sorrentino ai documentari, sino alla fiction che ha raccontato l'Italia dal 1992 al 1994, un viaggio alla scoperta delle opere incentrate o ...Cordoglio del mondo della politica per la morte di. "Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore", commenta del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ed è "profondo dolore" quello che esprime ...

''E' come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita'', ha detto l'ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia ed ex viceministro Gianfranco Miccichè."Con profonda commozione voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e a tutta la comunità politica di Forza Italia". Lo scrive in un post sul proprio profilo Faceb ...