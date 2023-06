Silvio Berlusconi | dagli esordi come imprenditore fino alla Presidenza del Consiglio per quattro volte

Morto, il Monza piange la scomparsa del suo patron. L'ex premier aveva 86 anni E' morto, patron del Monza, scomparso in mattinata all'età di 86 anni. Da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica , era tornato al San Raffaele venerdì scorso per un ricovero. ...è morto . L'ex premier e presidente del Monza si trovava ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si sono riuniti Paoloe i figli Marina, Eleonora, Barbara e ...In uno dei velivoli, c'è. Atterra col boato del pubblico e inizia la presentazione della squadra. In uno dei suoi primi discorsi da presidente, farà capire a tutti chi è: 'Il Milan ...

l fratello Paolo e i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio sono all'ospedale San Raffaele dove ... alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. Milano, Berlusconi: la figlia ...(ANSA) - ROME, JUN 12 - Ex premier Silvio Berlusconi died at Milan's San Raffaele hospital on Monday aged 86, sources close to the family have said. His brother Paolo and his children Marina, Eleonora ...