Silvio Berlusconi | da Liedholm a Palladino | i suoi allenatori tra Milan e Monza

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il 20 febbraio 1986– scomparso oggi all’età di 86 anni – acquistò ile cambiò il calcio. Del club rossonero è stato presidente dal 24 marzo 1986 al 13 aprile 2017. La sua seconda avventura con il calcio fu invece al, rilevato in Serie C e portato in Serie A nel giro di pochi anni.ha vinto 29 trofei in 31 anni di gestione rossonera e nel corso della sua presidenza ha vissuto tante epoche. La prima quella di, che fu il suo idolo da giocatore. Poi Capello e l’era Sacchi, prima dei capitoli Tabarez, Zaccheroni, Terim. L’era Ancelotti regala altri successi al club rossonero. L’ultimo Scudetto con Massimiliano Allegri. L’ultimo talento della panchina ad essere stato lanciato daldiinvece è ...

La proprietà diè durata dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017, quando ha ceduto il club a una nuova proprietà cinese. È stata un'era vincente come poche altre nella storia del calcio, che ha portato tra ...Dai lungometraggi diretti da Nanni Moretti e Paolo Sorrentino ai documentari, sino alla fiction che ha raccontato l'Italia dal 1992 al 1994, un viaggio alla scoperta delle opere incentrate o ...Cordoglio del mondo della politica per la morte di. "Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore", commenta del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ed è "profondo dolore" quello che esprime ...

''E' come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita'', ha detto l'ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia ed ex viceministro Gianfranco Miccichè."Con profonda commozione voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e a tutta la comunità politica di Forza Italia". Lo scrive in un post sul proprio profilo Faceb ...