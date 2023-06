Silvio Berlusconi | da Alfonso Signorini a Barbara D’Urso il commosso ricordo dei volti della tv dopo la sua scomparsa

(Di lunedì 12 giugno 2023) È morto questa mattina all’età di 86 anni al San Raffaele di Milano, fondatore del gruppo Fininvest, oggi Mediaset. Molti canali, in particolare quelli del Biscione, dedicheranno l’intero palinsesto alladel suo ex Presidente. Sono tantissimi i personaggitelevisione che lo stanno ricordando con affetto e stima, ringraziandolo per la grande influenza che ha avuto nelle loro vite., volto di punta di Canale 5, ha voluto ricordare il suo arrivo sulle reti Mediaset 45 anni fa: Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili.il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro ...

AGI -è stato 'l'iniziatore dello sviluppo delle relazioni tra la Russia e la Nato' e sulla scena internazionale non ci sono politici del suo livello . Lo ha dichiarato alla tv russa il ...Martedì 13 giugno la camera ardente a Cologno Monzese per un ultimo saluto a, poi i funerali il giorno dopo al Duomo di Milano. Così l'Italia darà l'addio all'ex premier, morto oggi all'età di 86 anni. La camera ardente Il feretro del fondatore di Forza ...La notizia della morte diapre i quotidiani online di tutto il mondo. Ecco come è stata raccontata dalla stampa, sportiva e non, in Italia e ...

Il club rossonero è stato la chiave di volta dei trionfi politici e imprenditoriali del Presidente. Che con 29 trofei vinti ha trasformato una passione ...Roma, 12 giu. (askanews) - Non risponde ai cronisti sale in automobile e va via l'ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta col volto visibilmente provato. Fedelissimo di Silvio Be ...