Silvio Berlusconi | cuore napoletano | dal primo G7 al ?fortino? di Forza Italia

Addio a. Addio a un pezzo di Storia, con la 'S' maiuscola, di questo paese. Ci lascia a 86 anni, dopo aver rivoluzionato questo Paese: la televisione, la politica, il calcio, la ...Commenta per primo Ruud Gullit , indimenticabile ex campione rossonero, ha voluto esprimere su Instagram il suo cordoglio per la scomparsa di. Ecco il messaggio dell'olandese: ' Per sempre grato per l'opportunità datami di giocare nel tuo glorioso club. Riposa in pace Mr.'.... ha dedicato la sua vita all'Italia", le voci delle persone davanti a Villa San Martino a Arcore, Milano, dove nel primo pomeriggio è arrivata la salma di. C'è anche chi arriva da ...

Flavio Cattaneo ricorda i momenti che ha vissuto con Silvio Berlusconi, l'uomo che gli ha dato fiducia.Silvio Berlusconi, in una brillante prefazione che scrisse di suo pugno all'Elogio alla follia, condensa in una frase il principio ispiratore di tutte le s ...