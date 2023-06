Silvio Berlusconi - Cosa ha fatto e cosa no il Cavaliere per gli automobilisti

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ha lasciato il segno,, nel mondo dell'auto. O meglio, nella vita quotidiana degli, perché i suoi governi (è stato presidente del Consiglio in quattro occasioni, tra il 1994 e il 2011) e i suoi ministri hanno spesso lavorato sul piano normativo e fiscale, intervenendo sul Codice della strada e su una miriade di altre norme. Con esiti, in verità, alterni, ma lasciando sempre una traccia importante. Ecco qualche esempio. L'abolizione del bollo auto. Promessa elettorale ricorrente, purtroppo mai mantenuta. Anticipò che l'avrebbeentro metà legislatura l'11 aprile del 2008, nel corso di una popolare trasmissione televisiva; propose di eliminarlo almeno per la prima auto nel 2012; tornò alla carica con lo stesso argomento nel 2017. A ogni chiamata alle urne - o quasi - un'argomentazione ...

'Il Cavaliere è stato un pezzo del nostro Paese. Un uomo che ha dato lavoro a tante persone'. Vincenzo, edicolante di piazza Dante, ricorda cosìmentre tra le mani stringe la prima pagina del Mattino che annuncia la fine di un'era: 'Al di la delle simpatie politiche non può che non dispiacere'.Un'e - mail mandata a tutti i dipendente Mediaset martedì mattina 13 giugno da Pier, secondogenito dell'ex premierscomparso a 86 anni. Le prime parole dopo il lutto, lette nell'edizione delle 13 del Tg5 . 'Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il ...Ministri e presidente del Consiglio che annullano tutti (o quasi) gli impegni e il canale Youtube di Palazzo Madama che trasmette il primo e l'ultimo intervento parlamentare di. ...All’indomani della morte di Silvio Berlusconi, è stato indetto il lutto nazionale. È un evento senza precedenti, perché ...Critiche dal centro-sinistra, dubbi dai politologi. È la prima volta che viene deciso per un ex premier. E per Camera e Senato un stop senza precedenti ...