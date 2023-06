Silvio Berlusconi - Cosa ha fatto e cosa no il Cav per gli automobilisti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ha lasciato il segno,, nel mondo dell'auto. O, meglio, nella vita quotidiana degli, perché i suoi governi (è stato presidente del Consiglio in quattro occasioni, tra il 1994 e il 2011) e i suoi ministri hanno spesso lavorato sul piano normativo e fiscale, intervenendo sul Codice della strada e su una miriade di altre norme. Con esiti, in verità, alterni, ma lasciando sempre una traccia importante. Ecco qualche esempio. L'abolizione del bollo auto. Promessa elettorale ricorrente, purtroppo mai mantenuta. Anticipò che l'avrebbeentro metà legislatura l'11 aprile del 2008, nel corso di una popolare trasmissione televisiva; propose di eliminarlo almeno per la prima auto nel 2012; tornò alla carica con lo stesso argomento nel 2017. A ogni chiamata alle urne - o quasi - un'argomentazione ...