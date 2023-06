Silvio Berlusconi | chi è la compagna Marta Fascina | età | carriera | oggi | figli e foto

(Di lunedì 12 giugno 2023), meglio noto come “Il Cavaliere” è morto. L’uomo è spirato all’età di 86 anni e da diverso tempo le sue condizioni di salute destavano una certa preoccupazione. Con lui se ne va certamente un pezzo di storia politica italiana. Momenti difficile e delicati questi per la sua famiglia e senza dubbio anche la suaAntonia. Scopriamo insieme chi è! Come stae perché è stato ricoverato al San Raffaele: ultime news sul leader di Forza Italia Chi èAntonia, ladiLadiAntoniaè nata a Melito di Porto Salvo, il 9 ...

Un martire della giustizia, pluri - indagato e pluri - processato soltanto per fini politici. Così i pretoriani dihanno cercato per decenni di dipingere il loro leader, aiutati da numerose sentenze favorevoli che però quasi mai ne hanno dimostrato l'estraneità ai fatti contestati. Nei ...Dicevadi aver subito 136 processi per un totale di 3672 udienze . Numeri che ovviamente l'ex presidente del consiglio aveva arrotondato parecchio per eccesso. È indubbio, però, che nella ...Il linguaggio e l'atteggiamento pubblico di- morto oggi, 12 giugno, all'età di 86 anni - hanno contribuito in modo decisivo alla sua popolarità e al suo successo, e allo stesso ...

La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un’era. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio e d’affetto di amici e vip che hanno voluto ricordare il grande uomo, politico e comunicatore ...“Rivoluzionario, lungimirante, capace di grandi battaglie. Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese, cambiando radicalmente gli scenari politici, economici e sociali dell’Italia, perfino q ...