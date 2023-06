Silvio Berlusconi annuncia la nascita del 17esimo nipote durante il voto di fiducia in Senato - VIDEO

(Di lunedì 12 giugno 2023) Era il 26 ottobre 2022 quando il leader di Forza Italia hato ladel suo, prendendo la parola in Aula in occasione deldial. Il piccolo si chiama Tommaso Fabio ed è il figlio di Luigie Federica Fumagalli. (FonteLocal Team)

Diceva così, nel gennaio scorso,, presentando alla stampa i candidati di Forza Italia alle regionali cui, annunciava, avrebbe "fornito una ventina di storielle divertenti" da usare ......subito la sua solidarietà all'amicodopo la sentenza di condanna definitiva per il caso Mediaset. E ancora: quando Putin festeggiò i 61 anni con un ristretto numero di amici,c'era. ...Cinque figli, nati tra il 1966 e il 1988, avuti da due mogli e che gli hanno dato 15 nipoti. La famiglia allargata dell'ex presidente del Consiglio, deceduto il 12 giugno a 86 anni

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...MILANO - Silvio Berlusconi ha fatto la storia del Milan, portandolo sul tetto del Mondo. Tante leggende rossonere hanno vouto dedicargli un ultimo saluto. Così Gianluigi Lentini: “Sono davvero ...