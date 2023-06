Lo afferma il segretario generale della Fabi, Lando Maria, nella sua introduzione al ... "Nel 2022, vi do solo questo dato estremamente significativo, lehanno realizzato più di 25 ...... che ha coinvolto 280.000 dipendenti delleitaliane. L'attenzione, inoltre, sarà concentrata ... Il primo appuntamento sarà con l'introduzione di Lando Maria, segretario generale della ...... perché colpisce soprattutto chi ha redditi bassi e ha pochi risparmi", afferma Lando Maria... Per questo è fondamentale che le, che hanno beneficiato dell'aumento del costo del denaro , ...

Sileoni 'banche non possono dire no a richieste contratto' Agenzia ANSA

"Per convincere banca Intesa a rientrare nel comitato sindacale di Abi sarà fondamentale e indispensabile che Abi, e non io o la Fabi, costruisca insieme ad Intesa un percorso interno alla stessa Abi ..."Per dire no alle nostre richieste economiche, serviranno delle motivazioni serie che però oggi non esistono e, conseguentemente, non accetteremo mai delle motivazioni basate su pregiudizi e bugie. Do ...