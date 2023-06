(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu – “Questo vi fa capire la differenza tra noi e loro. Noi non siamo mai andati a disturbare l’incontro tra capi ed elettori perché siamo uomini democratici. Hanno strumentalizzato paura, speranza, dolore, morti, vergogna. Non avete dignità, nobiltà d’animo, libertà,dei“. Sono le indimenticabili parole pronunciate da Silvioa Cinisello Balsamo, durante un comizio per i ballottaggi delle amministrative del 2009. L’allora primo ministro si scagliò così contro un gruppo di contestatori che lo fischiavano non lontano dal palco in cui stava pronunciando un discorso. “, e, ...

“Siete ancora oggi, e come sempre, dei poveri comunisti”: l’indimenticabile staffilata di Berlusconi (Video) Il Primato Nazionale

"Il più grande rimpianto L'alleanza con Gianfranco Fini e Umberto Bossi, che ha portato al fallimento del sogno liberale". Intervista al politologo ...