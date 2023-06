“Si lasciano anche loro” UeD | Federico Nicotera e Carola | l’addio sembra a un passo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nubi nere su, a quanto raccontano i ben informati infatti per la coppia di Uomini e Donne non sarebbe un bel periodo tanto che c’è già chi parla apertamente di crisi. Sono in molti, poi, a ritenere che dopo la fine della storia tra Luca Daffrè e Alessandra e quella tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto i prossimi a dirsi addio saranno. Se dovesse accadere per il programma sarebbe un filotto negativo storico, con quasi la totalità delle coppie nate nello studio protagoniste di una storia già finita. >“Si sono lasciati all’improvviso”. Colpo di scena sui due volti di Canale 5 a pochi mesi dal fidanzamento A proposito di Nicole Santinelli, proprio nei giorni scorsi è tornata a parlare, indirettamente, del suo addio frettoloso a Carlo Alberto. Alla domanda su come stesse, ad ...

... ha avuto lei come prima fan,nella 'discesa in campo' del 1994. "Se pensi che sia la cosa ... poco dopo si rincontrano e da quel momento non sipiù. Si sposano nel 1965 e un anno dopo ..., distrutta e Francesco Vecchi danno l'annuncio in diretta a Mattino 5 espazio a uno ... dove era prevista la semifinale, eQuarta repubblica. Stop a soap, reality e l'intrattenimento. ......che le riserve ematiche si riducano in questo particolare momento dell'anno in cui molti... Sarà possibile informarsi e donare,senza prenotazione, nel Centro trasfusionale di via Álvaro ...

Siamo anche noi, potenzialmente, come quei genitori che lasciano i figli in auto Panorama

Un consigliere, prima di uscire, ha manifestato il suo dissenso dicendo: "commemoriamo un pregiudicato". Anche il Consiglio municipale della Bassa Val Bisagno ha osservato un minuto di silenzio per ...Il fondo speculativo 3AC era fallito la scorsa estate: Kyle Davies e Su Zhu, con 3,3 miliardi di debito sulle spalle, sono volati in Indonesia per rilassarsi e ricominciare con una nuova avventura fin ...