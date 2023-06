Si incollarono al Laocoonte in Vaticano | eco-vandali condannati a 9 mesi

(Di lunedì 12 giugno 2023) I responsabili dovranno risarcire anche i danni provocati al celebre gruppo scultoreo, quantificati in 28.148 euro

Il tribunale vaticano ha condannato a 9 mesi, con pena sospesa, i due attivisti di Ultima Generazione che lo scorso agosto sialla statua delall'interno dei musei Vaticani. Si tratta di Ester Goffi, 26 anni, e Guido Viero, di 61. Entrambi dovranno pagare anche una multa di 1.500 euro per il reato di ...I fatti L'azione per cui sono stati condannati risale al 18 agosto 2022, quando Guido ed Ester avevano incollato le loro mani alla base della statua all'interno dei Musei Vaticani. Dopo pochi minuti ...Il tribunale vaticano ha condannato a 9 mesi, con pena sospesa, i due attivisti di Ultima Generazione che lo scorso agosto sialla statua delall'interno dei musei Vaticani. Si tratta di Ester Goffi , 26 anni, e Guido Viero, di 61. Entrambi dovranno pagare anche una multa di 1.500 euro per il reato di ...

