Shock PSG | Mbappè non rinnova | prende forma uno scenario clamoroso

(Di lunedì 12 giugno 2023) Scossa di terremoto in casa PSG. Nella tranquillità dell’offseason arriva una notizia a dir poco clamorosa: Kyliannon rinnoverà il proprio contratto. La comunicazione è arrivata dal diretto interessato che ha reso nota la volontà di non esercitare la player option presente nel suo contratto per l’anno 2025. La stagione 2023-2024 sarà dunque l’ultima dial PSG. O almeno questo è quanto dice il contratto. La verità è che l’esperienza parigina potrebbe essere già finita. Secondo quanto filtra dalla capitale francese, infatti, il PSG non avrebbe voglia di star dietro a nuove, estenuanti, trattative. Già nella scorsa stagioneaveva minacciato l’addio ma, dopo un lungo tira e molla, si era arrivati al rinnovo da 92 milioni di euro l’anno inclusa la quota di premio alla firma di 180 milioni. Questa volta non succederà. ...