Shaina Hansye | accoltellata e bruciata viva a 15 anni e incinta | la sentenza

(Di lunedì 12 giugno 2023) Elise Arfi, l’assassino di, una 15enne uccisa in Francia nel 2019 mentre eradi soli dieci giorni, è stato condannato a 18di reclusione. Il killer, oggi 21enne, all’epoca del femminicidio, aveva 17ed era fidanzato con la vittima. Secondo i dati raccolti dall’autopsia, il giovane ha colpito la ragazza con dieci coltellate e, successivamente, le ha dato fuoco mentre era ancora. Ladefinitiva è stata emanata nella giornata di venerdì 10 giugno 2023 dalla Corte d’Assise per i minori del dipartimento dell’Oise: “Questa non è giustizia”, ha dichiarato il padre della ragazza scomparsa, Shakill, in merito alla decisione presa dal giudice. L’avvocato della famiglia, come riportato da ...

