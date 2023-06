A finire in manette aRomano , in provincia di Latina, è stato un 49enne di nazionalità romena. Ai militari dell'Arma della locale stazione e della sezione Radiomobile di Latina la donna ha ...A finire in manette aRomano , in provincia di Latina, è stato un 49enne di nazionalità romena. Ai militari dell'Arma della locale stazione e della sezione Radiomobile di Latina la donna ha ...

Sezze / Minaccia la moglie con una pistola e poi spara: arrestato un 49enne Temporeale Quotidiano

Vent'anni di violenze, soprusi di ogni genere, minacce, aggressioni fisiche e psicologiche. Vent'anni di lesioni e lividi e referti del pronto soccorso, fin quando lui non ha impugnato ...I carabinieri di Latina hanno arrestato un uomo di 49 anni, di nazionalità rumena, residente a Sezze, perché maltrattava la moglie.