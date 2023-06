Serie A 2023-2024 | le squadre partecipanti e la data di inizio

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ieri sera l'epilogo della stagione ormai conclusa, con il Cagliari promosso (vedi articolo) e il Verona salvo (vedi articolo). LaA, così, ha l'elenco delle vential prossimo campionato.– LEAtalanta Bologna Cagliari (neopromossa) Empoli Fiorentina Frosinone (neopromossa) Genoa (neopromossa) Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli (campione in carica) Roma Salernitana Sassuolo Torino Udinese Verona La nuova stagione inizierà nel weekend del 19-20 agosto.