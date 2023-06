Serbia | Stojkovic annuncia un infortunio di Vlahovic | «Non possiamo contare su di lui»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dragan, ct della, ha parlato delle condizioni di Dusandopo il nuovoDragan, ct della, ha parlato delle condizioni di Dusan, attaccante della Juventus, dopo il nuovo. LE PAROLE – «Nonnemmenosu Vlahovi?, con il quale ho avuto anche colloqui in questi giorni e speravo che potesse recuperare per la Bulgaria. Sfortunatamente, Dušan soffre di un dolore costante all’inguine, è meglio saltare queste partite e riparare finalmente l’».

