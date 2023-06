Senza Silvio fuga di voti verso FdI | Lega e centro Ma alle Europee Forza Italia può rinascere L' analisi

Non affonda il colpo, sarebbe stato assurdo il contrario, ma il giudizio è aspro e corrosivo e sconcerta gli ospiti in studio; 'Non farei un bilancio dell'ItaliaBerlusconi, perché per ...... ha commentato con l'Adnkronos la scomparsa diBerlusconi, deceduto questa mattina a 86 anni ... De Magistrispietà su Berlusconi 'Domani - ha sottolineato l'uomo dei conti azzurri - ci sarà ...Credo che se lo meritialcun dubbio, per quello che ha dato al calcio sia alla Milano rossonera; ritengo che abbia contribuito allo sviluppo di questo movimento in generale, non solo in ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

“Torna a casa in tutta fretta c’è il Biscione che t’aspetta”. E con la nascita di Mediaset l’intero palinsesto spazzò via la quarta parete catodica ...Il presidente di Rcs Mediagroup ricorda l’ex premier: «Lo contattai mentre facevo il militare con un paio di idee, vinsi la resistenza della segretaria dicendo: “Se non me lo passa, rischia di fargli ...