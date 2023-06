Semplicemente mostruoso | Inter | chi viene incoronato da Massimo Moratti

(Di lunedì 12 giugno 2023) “L'ha giocato ad armi pari, perdendo solo per un episodio. È una sintesi perfetta che si può fare per City-. C'era da aver paura davanti a questo Manchester, ma l'ha fatto la sua gara. Non è stata una gran partita in generale, ma tutte e due le squadre erano bloccate dalla paura di perdere”. Commenta così un orgoglioso, dopo la finale persa sabato dalla suacontro il City: “Le occasioni sbagliate? Troppe - commenta in un'vista a Leggo - soprattutto il colpo di testa di Lukaku al 90'. Il resto è stata sfortuna e merito della difesa del City. Ma Lukaku non è da criticare, perché da quando è entrato lui l'ha cominciato ad essere pericolosa, mentre prima in pratica non lo era mai stata”. ...

... le facoltà del testimone - ma - imputato - in - procedimento - connesso (il" impumone ",... e quelli che non votano per lui sono" coglioni "(2006)... Poi le corna alle foto di ...... conosciutocome Ronaldo. 'Ha un'incredibile sicurezza in se stesso, ed è giusto . ...! Suoi bersagli preferiti in Francia St. Etienne, 17 reti in 15 match giocando col Psg (e Man ...Eppure non c'è stato alcun incidente, disastrosa uscita di strada oerrore al muretto dei box.i driver non hanno capito cosa non ha funzionato. 'Vedremo. Certo se mi ...

Starfield Direct: ecco il video dell'intero evento MondoXbox

Per molti Valerio Fioravanti non dovrebbe scrivere né per l’Unità né per altre testate. Non dovrebbe nemmeno essere uscito di cella. Con quelli come lui ...Si chiude la prima sessione di prove libere valida per il GP di Spagna: Verstappen chiude primo davanti a Perez, indietro Leclerc e Sainz ...