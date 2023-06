Sembrò un pazzo | in principio fu Lentini | Milan | così il Cav ha sconvolto il calcio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silvio Berlusconi e il, una storia che non verrà mai dimenticata. Una storia che va oltre l'epica calcistica e i trofei vinti, che pure sono stati tanti e di assoluto prestigio. Una storia di passione, intuizioni, spettacolarizzazioni. Una storia che è iniziata il 18 febbraio 1986, quando Berlusconi comprò lo “sfigatissimo”da Giussy Farina. I rossoneri erano appena tornati dall'inferno della Serie B e facevano fatica a prendere sul serio questo personaggio che prometteva mari e monti, e pure in tempi brevi. Il primo impatto di Berlusconi con ilpoteva tranquillamente essere ispirato alla sceneggiatura di un film: Silvio atterrò in elicottero all'Arena dio il 18 febbraio 1986, accompagnato in sottofondo dalla Cavalcata delle Valchirie di Wagner. Un modo di presentarsi che strideva con la ...