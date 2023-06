Sei orfano | mi spiace per te | fango sul Cav scomparso | Sallusti zittisce Travaglio | Video

(Di lunedì 12 giugno 2023) Scintille inevitabili a Otto e mezzo, su La7, tra Alessandroe Marcosulla morte (e la vita) di Silvio Berlusconi. La padrona di casa Lilli Gruber chiede al direttore di Libero: "Quali sono le cose positive che lascia e quali i danni?". "A meper, che evidentemente si sente già. Da oggi gli orfani non sono quelli del popolo di Berlusconi ma i suoi nemici, chi negli ultimi 30 anni ha sostenuto le cose che sostiene stasera. Ha esaltato l'evasione fiscale? E' stato il primo pagatore di tasse italiano per 7 anni consecutivi. Non c'è nessuna sentenza che dice che ha pagato la mafia, ma loro vanno avanti come se niente fosse". "Miper te, seidi Berlusconi". ...

... in cui sono presenti anche Marco Travaglio e Michele Santoro, si discute della figura di Silvio Berlusconi, scomparso nella giornata di oggi a 86 anni: 'Mi spiace che Travaglio si senta già, ......chiusura dalla ex Whirlpool di Napoli per l'assemblea nazionale di Articolo 1 che da oggi dopo... Avete offerto uno spazio a chi si è sentitoe disorientato, come me. Avete cercato di tenere ......dell'anteprima stampa romana abbiamo visto alcuni episodi di "Pesci piccoli" (in tutto sono) ed ... Danimarca oggi, Elliott è un pescatore ventenne senza più famiglia, rimastoda piccolo dopo ...

Nel Sudan in fiamme, il miracolo dei 300 orfani strappati alla morte la Repubblica

Alessandro Sallusti, direttore di Libero, è tra gli ospiti della puntata del 12 giugno di Otto e mezzo, il talk show pre-serale di La7 che ...Sono scesi, calandosi con le funi sotto la guida del gruppo Speleo Monte Orfano, hanno "studiato" la bomba a mano inesplosa e, data la posizione delicata, hanno deciso di lasciarla dove stava e tornar ...