Segreti nucleari nella doccia di Trump | la democrazia Usa ha bisogno di un idraulico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Domanda: qual è, per ciascuno di noi, lo spazio vitale più intimo e segreto, il più vulnerabile perché è proprio lì che, soli di fronte alla nostra immagine riflessa nello specchio (e quasi sempre nelle impietose ore del risveglio) siamo ogni santo giorno costretti a mostrarci in tutta la nostra più fragile ed impudica nudità? Se la vostra è risposta è: “la” o, comunque, uno qualunque dei vari accessori del bagno di casa, nei cui paraggi quotidianamente, per impellenti e biologiche necessità, ci misuriamo con noi stessi e con i nostri più riposti bisogni, già vi trovategiusta posizione per cogliere il più profondo senso della notizia che ieri, tutt’altro che inattesa, ma comunque scioccante, ha sconvolto l’America. Perché proprio lì,sua– o in quello che, per tutti noi, è il più sacro tempio ...