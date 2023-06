Secondigliano | sorpreso con hashish per oltre un chilo | arrestato

(Di lunedì 12 giugno 2023)conperun. L’aveva con se 11 panetticonperundi. Ieri pomeriggio gli agenti del locale Commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Cassano un uomo a bordo di uno scooter. Lo hanno trovato in possesso di 11 panetti didel peso complessivo di circa 1,1 kg. HannoA.L., 28enne napoletano con precedenti di polizia. Risponderà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo ...

