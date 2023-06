Seconda tappa Giro Svizzera 2023 | Girmay trionfa in volata

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’ eritreo Biniamvince la, la Beromunster-Nottwil di 173,7 km. grazie ad una splenditadavanti a Demare e Van Aert. Stefan Kung rimane al comando della classifica generale.: LA CRONACA Il primo attacco di giornata è stato portato da Nickolas Zukowsky e Micheal Scaher, prima di essere raggiunti dal gruppo a venti kilometri dalla conclusione. Da lìin poi, qualche allungo per provare a cremare il plotone ma senza riuscirci. Sicchè laviene decisa inconche batte DEmare e Van Aert. Il migliore degli italiani è Alessandro Covi, giunto ...

Domenica 25 giugno, alle ore 18, appuntamento con la terza edizione del Piccaros, il vertical della Madonnina edel trittico2023. Un vertical non competitivo organizzato dall'Asd Runners for Autism. 'Lo scopo è innanzitutto quello di raccolta fondi per le attività dei nostri ragazzi: attività di ...ASTYBUS è attivo tutto l'anno e collega molte località sull'isola e adella stagione sono ... La prossimaè la realizzazione di un sistema di alimentazione ibrido, che includerà un parco ...Con il tramonto si entra nelle ultime battute dellaedizione del festival: prima con Fabio ... Al Ghe Pensi Mar arriva Stefano Rapone con unadel suo spettacolo Live, che sta facendo ...

DIRETTA Giro di Svizzera 2023 LIVE, Seconda Tappa SpazioCiclismo

Seconda tappa dell'RDS Summer Festival 2023: gli artisti sul palco di Sabaudia e tutte le info per una due giorni di musica e divertimento.Volata di gruppo nella seconda tappa del Giro di Svizzera 2023. Torna alla vittoria Biniam Girmay: l’eritreo domina lo sprint in quel di Nottwil trovando un successo che gli mancava addirittura dallo ...