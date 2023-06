Se sei incompetente sarai pagato di più | non è uno scherzo | leggi e stupisci

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 12 giugno 2023) Fin da piccoli ci insegnano che solo studiando, imparando e lavorando potremo avere successo nel mondo del lavoro. Ma non è (sempre) così. Presto e bene non conviene, recita un antico adagio. Applicato al mondo del lavoro, questo principio si traduce nella convinzione che più tempo si impiega per svolgere un dato compito, più questo è difficile o viene eseguito meglio. Ed è un errore: il management è purtroppo un’altra cosa… Il lavoro viene generalmente valorizzato in base al tempo impiegato per svolgerlo (Ilovetrading.it)Partiamo da un esempio concreto. Di fronte a un problema da risolvere, cos’è che conta di più? Il tempo o la competenza e la capacità di inventarmi dei metodi, modelli e strumenti per risolverlo? La risposta è scontata. Il punto è che il lavoro viene valorizzato in base al tempo impiegato, per cui, invertendo la logica, più si è incompetenti e più si vale. O no? Il ...