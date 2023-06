Scuole Roma – Il M5S | “Chiusura scuole dell’infanzia nel Municipio IX | una notizia drammatica e preoccupante”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Ladi un paio die di diverse sezioni in altre nelIX è unaallarmante sia per le famiglie che fruiscono di questi servizi che per le insegnanti coinvolte, sulla cui ricollocazione vi è incertezza più totale. Una razionalizzazione fatta sulla base di una legge che prescrive un numero minimo di alunni per sezione e sulla quale sarebbe importante aprire un profondo dibattito.Capitale, dal canto suo, non può assistere passivamente a una situazione che sta già creando disagi e problemi a numerose famiglie non solo delIX, ma anche di altri Municipi. Alla luce di ciò, sarebbe opportuno e auspicabile che il sindaco Gualtieri si interessi concretamente alla vicenda e si faccia promotore, presso ...

... da attività extra - scolastiche dedicate alledel territorio, in collaborazione con la DMO ... spazio rigenerato che nasce dalla ceneri dell'ufficio Igiene disino a diventare museo ...Nella sua carriera è stato anche prefetto di, oltre ad aver ricoperto incarichi tecnici in ...il coordinamento della presidenza del Consiglio abbia previsto dei progetti da portare nelle, ...... potrebbe portare alla chiusura di tante altredell'infanzia nella nostra città , con conseguenti criticità per migliaia di famiglie romane '. Lo dichiarano, in una nota, l'ex sindaca di...

7 giugno, la prima Notte Bianca delle scuole aperte Roma Capitale

A Palazzo Merulana è in corso “Tecnologie Urbane”, la mostra a cura di Luca Ceresoli e Serenella Di Marco, prodotta e voluta fortemente da CoopCulture. Una delle ...“La chiusura di un paio di scuole dell’infanzia e di diverse sezioni in altre nel Municipio IX è una notizia allarmante sia per le famiglie che fruiscono di questi servizi che per le insegnanti coinvo ...