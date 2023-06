Scozia | arrestata l’ex primo ministro Nicola Sturgeon

L'ex primo ministro Nicola Sturgeon è stataieri, dopo essersi volontariamente sottoposta ...di 600mila sterline raccolte in donazioni per un secondo referendum sull'indipendenza della...È la terza figura apicale dello Snp a veniree interrogata. Il primo è stato suo marito (... Nota di colore, ma neppure tanto: i nomi delle operazioni poliziesche, in, sono casuali e ...La ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è statae poi rilasciata dalla polizia nell'ambito delle indagini sulle finanze dello Scottish ... Il partito più popolare della, motore ...

Arresto per fondi illeciti. Nuove ombre sul ritiro dell’ex premier scozzese Sturgeon la Repubblica

