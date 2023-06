Scomparsa Silvio Berlusconi | Mastella | “Se ne va un pezzo d’Italia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn fulmine a ciel sereno. La notizia della dipartita diè arrivata all’improvviso, cogliendo di sorpresa anche Clemente. Il sindaco di Benevento era impegnato all’Università del Sannio per un evento di presentazione, dove ha voluto ricordare l’ex presidente del Consiglio. “Sono dispiaciutissimo, ho collaborato con lui e ricordo i momenti in cui sono stato ministro nel suo Governo. Abbiamo collaborato nel momento della svolta, fu determinante perché allora, in queste zone, vinse di poco il centrodestra. Mi vengono in mente i fotogrammi di quei momenti“, ricorda il primo cittadino sannita, “abbiamo avuto dei contrasti sul piano politico, ma dal punto di vista umano ci sono sempre state attenzioni, un rapporto gentile e carino. Sono stato tante volte a casa sua, sia a Roma che ad ...