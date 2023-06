Scomparsa Silvio Berlusconi | Manfredi | “Era molto legato a Napoli”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Eraalla città di, ho avuto un ottimo rapporto personale con lui”. Il sindaco di, Gaetano, ricorda. “E’ una grande perdita per l’Italia. Si tratta di una personalità che ha influenzato in maniera significativa la politica italiana negli ultimi trent’anni. Alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia va la vicinanza mia personale e di tutta la città di”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... tra cui anche ladella bambina Kataleya da Firenze. Sul finire della trasmissione la ... Si è quindi fatta coraggio annunciando con le lacrime agli occhi la morte diBerlusconi all'età ...Notizia drammatica arrivata in piena diretta oggi, lunedì 12 giugno 2023, a Storie Italiane: è mortoBerlusconi. Si stava parlando della bambinadue giorni fa a Firenze, con diversi ospiti in studio, quando la conduttrice è apparsa sconvolta e, allontanandosi dall'inquadratura, ha ...Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti ladiBerlusconi: "Un vuoto che non potrà mai ...

Silvio Berlusconi è morto: accanto a lui i figli e il fratello Paolo TGCOM

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, commenta la scomparsa di Silvio Berlusconi. “Interpretava a modo suo l’intraprendenza dell’imprenditoria italiana, fu espressione ...L’AQUILA – “Con Silvio Berlusconi scompare uno statista e un imprenditore che ha saputo guidare l’Italia, unendo l’intero centrodestra e tracciando un percorso che ...