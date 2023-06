' Santità | lei è come il Milan' | ' Ronaldo a Lourdes' | ' Gli arbitri di sinistra' | le frasi storiche

La storia del Milan è cambiata per sempre una mattina piovosa d'estate. È il 1986, all'Arena Civica, il vecchio stadio rossonero nel mezzo di Parco Sempione, ci sono 10.000 tifosi senza ombrelli e con ...Cara( Giovanni Paolo II , ndr), mi lasci dire cheassomiglia molto al mio Milan . Infatti,, come noi, è spesso all'estero, cioè in trasferta, a portare in giro per il mondo un'idea ......Ha detto dipadre Gianni Califano, postulatore generale dell'Ordine dei Frati minori. 'Non è una novità che un sovrano possa essere elevato alla gloria degli altari. La lunga storia della...

Parolin: Teresa di Lisieux insegna ad andare verso Dio senza ... Vatican News - Italiano