San Siro | Sala | “E’ un’opera pubblica | non possiamo ignorare che ci sono degli attuatori”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Noicontinuare a dibattere tra di noi ma siccome non èma privata non è chefare finta diche ci. Io sento dire tanti no ma non ho sentito fare una proposta realistica. Perché dire come fa Monguzzi che bisogna mettere a posto Sanè irrealistico, perché le squadre non lo vogliono fare, quante volte lo devono ancora dire? Allora basta. Non state dando un contributo”.state queste le prime dichiarazioni del Sindaco di Milano, Giuseppe, intervenuto in Consiglio comunale per parlare del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. “Io non voglio fare il paladino delle squadre ma voglio essere pragmatico, se volete che lo ...

... fino al 2017 quando lo stadio digli dedicò un'intera coreografia per salutarlo dopo la decisione di lasciare la proprietà. Ma il Milan è stato per Berlusconi anche un mezzo per tessere le ...L'entusiasmo dei tifosi, però, viene raffreddato dalla falsa partenza della squadra, subito sconfitta adall'Ascoli. Oltre allo scudetto si allontana la zona europea e allora Berlusconi ...L'arrivo in elicottero sul terreno difece 'rumore'. L'anno prima aveva esordito in rossonero il 16enne Paolo Maldini. Il Cavaliere investì molti soldi nel club, portando in rossonero ...

Il doppiopetto e la giacca sportiva per San Siro. Ma anche la bandata bianca in Sardegna e il colbacco sfoggiato a pranzo a Mosca con l'amico Putin. E, ovviamente, Ie cravatte di Marinella.