(Di lunedì 12 giugno 2023) Dal 9 al 12 giugno compreso è possibile godere dele accedere a importantisu una vasta gamma di prodotti L’estate è alle porte e con essa arriva anche un evento imperdibile per tutti gli amanti della tecnologia e gli appassionati di prodotti. È con grande entusiasmo che annunciamo il, un evento straordinario che ti permetterà di accedere a una serie di incredibilisu una vasta gamma di prodotti, dal 9 al 12 giugno 2023. Che tu stia cercando un nuovo monitor, un TV all’avanguardia o un aspirapolvere, questa è l’occasione perfetta per fare acquisti di qualità a prezzi convenienti.dell’offerta!...

...00 - invece di 949,00 sconto 13% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire... Cacciavite, Attrezzi EDC In offerta a 20,99 - invece di 30,99 sconto 32% con Coupon= ...... solo 150 per questo super SSD esterno da 1050MB/snel taglio da ben 2TB ! Ma attenzione anche ai Crucial X6, da 800MB/s , 2TB e 4TB . GUARDA LODI OGGI SU MEMORIE, SCHEDE VIDEO E ...Acquista laTV Crystal UHD 43 a soli 342,99 euro , invece di 449,99 euro. Un prezzoper questo che non è un semplice televisore smart. Ridefinisci le regole di intrattenimento ed entra in un ...

Samsung Speciale Summer: approfitta dei grandi sconti tuttoteK

Samsung annuncia l'apertura dei preordini per il nuovo Odissey OLED G9. Il monitor super ultrawide è disponibile direttamente sul sito del produttore al prezzo di 2.199 euro.Dal 9 al 12 giugno compreso è possibile godere del Samsung Speciale Summer e accedere a importanti sconti su una vasta gamma di prodotti L’estate è alle porte e con essa arriva anche un evento ...