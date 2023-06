Samsung Galaxy Z Flip5 sfrutterà al meglio le app di Google col display esterno

(Di lunedì 12 giugno 2023)potrà contare su untutto nuovo e pare che le app disaranno in prima linea per sfruttarlo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Dal 12 giugno al 2 luglio 2023, preordinando su.com Odyssey OLED G9, sarà possibile ricevere in regalo uno smartphoneS22 da 128GB , aderendo all'operazione premi suMembers. ...Il G95SC è già disponibile al preordine e, grazie all'operazione a premiMembers, chi lo acquista entro il 2 luglio riceverà in regalo unS22 da 128 GB . La variante senza ...Manca poco più di un mese all'eventoUnpacked, l'occasione in cuisvelerà i nuovi pieghevoliZ Fold 5 e Z Flip 5 . Stando alle ultime indiscrezioni, lo Z Flip 5 potrebbe introdurre un design maggiormente diverso rispetto al modello precedente, a ...

Galaxy S24 vs S23: comparto fotografico a confronto tra i due Ultra HDblog

Se cerchi un nuovo tablet, di qualità e a prezzo contenuto, ecco la soluzione perfetta per te. Amazon sconta infatti del 34% il Samsung Galaxy Tab S6 Lite del 2022. Questo significa che il prezzo del ...Dal 12 giugno al 2 luglio, preordinando su Samsung.com Odyssey OLED G9, sarà possibile, ricevere in regalo uno smartphone Galaxy S22 da 128G, aderendo all’operazione premi su Samsung Members.