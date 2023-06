Samsung Galaxy S23 FE | il lancio sembra imminente | gli ultimi sviluppi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023) Le voci circa l’del prossimoS23 FE sono state ormai diffuse sul in Rete. Recenti rapporti suggeriscono che il device potrebbe realmente esistere e giungere in diversi mercati entro la fine dell’anno. Il colosso sudcoreano, dunque, presto probabilmente lancerà un nuovo smartphone appartenente alla serie Fan Edition (FE). Come ben sappiamo, il produttore ha presentato a gennaio 2022 ilS21 FE ed è anche l’ultimo telefonoFE. A mancare è stato il modelloS22 FE: secondo alcune voci passate,avrebbe interrotto la sua serie di smartphone di punta a prezzi accessibili. Adesso, però, nuove indicazioni suggeriscono che i dispositivi della serieFan Edition sono ancora in ...