Salvini non conta più niente Meloni andrà al voto e si prenderà tutto

(Di lunedì 12 giugno 2023) Bisognerà uscire dal necrologismo compulsivo per scrivere qualcosa di valore sulla scomparsa di Berlusconi. Si affollano commenti idioti e luoghi comuni : 'cambia un epoca, ha fatto cose belle, aveva una grande energia (Morandi e papa Checco... inascoltabili...) . La sua storia non ha bisogno di essere racta... Segui su affaritaliani.it

...capo della comunicazione di Matteo, Luca Morisi, Berlusconi rilascia un'intervista sul tema a La Stampa , nella quale sostiene che "se andiamo a vedere bene, alla fine il caso politico...... il discorso della sua discesa in campo, le gaffe e le battute, l'episodio in cui Matteo, ... Amato o odiato,certo indifferente. Si dovrà ora parlare anche del futuro di Forza Italia, ...E' notorio di quanto trattasse con una certa sufficienza, da lui definito 'ruspante', ma anche Giorgia Meloni. In fondo, li aveva visti venire su da ragazzi cuifaceva proprio mancare ...

Elio Vito a Fanpage: Senza Berlusconi la destra di Meloni e Salvini non potrà più nascondere sue oscenità Fanpage.it

Antonio Tajani, da Washington in visita dal segretario di Stato Blinken, lo ricorda con “dolore immenso”, postando su Twitter la foto del 1994, quando lui, attuale vicepremier, ministro degli Esteri, ...La politica e la storia italiane sono cambiate la notte del 28 marzo 1994. Fu l’unica volta, dal 1972 a oggi, che non condussi la maratona elettorale. Dopo essermi dimesso da direttore del ...