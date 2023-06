Salvini | Berlusconi grande uomo e un grande italiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il vicepremier e leader della Lega Matteoha annullato gli appuntamenti pubblici di oggi dopo la notizia della morte di Silvio. Lo comunica il ministero dei Trasporti., oggi in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per il leader di Forza Italia...

Chiedo un minuto di silenzio per Silvio". Così un commosso Matteoa Lesa per inaugurare la nuova sede della Guardia Costiera, alla notizia della morte di Silvio. Il ...Così il vicepremier Matteo, questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio. Crosetto: lascia un vuoto enorme, è finita un'epoca "Un ...: "Sono distrutto, oggi ci saluta un grande italiano, ma soprattutto perdo un grande amico" Il leader della Lega e vicepremier Matteo, appresa la notizia della morte di, ...

Berlusconi torna al San Raffaele, telefonate di Salvini e Meloni in ospedale. Per i medici è «controllo programmato» Open

Per il resto Berlusconi ha conservato la proprietà di tre ‘fabbricati ... prima del Covid utilizzata per i vertici di centrodestra con Matteo Salvini. E di Villa Campari, sul Lago Maggiore, a Lesa, ...Roma, 12 giu – Salvini ha poi commentato anche sui social, ribadendo che “oggi ci saluta un grande italiano. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma ...