Salute | d’estate bisogno sangue non va in vacanza | giornata al Campus Bio-Medico

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il 14 giugno al Policlinico romano iniziative di sensibilizzazione Torna l’estate e il gesto di donare ildiventa ancora più importante: è necessario, infatti, evitare che le riserve ematiche si riducano in questo particolare momento dell’anno in cui molti lasciano la città per i luoghi die cambiano le abitudini quotidiane. Per promuovere e sensibilizzare alla donazione, la Fondazione Policlinico universitarioBio-aderisce alla campagna “Give blood, give plasma, share life, share often” promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità in occasione dellamondiale del donatore diche si celebra il 14 giugno. Sarà possibile informarsi e donare, anche senza prenotazione, nel Centro trasfusionale di via Álvaro del Portillo 200. Oltre che un ...