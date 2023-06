Salerno | rissa tra giovani in un locale della movida

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un altro episodio di violenza tra, dove due gruppi di ragazzi hanno generato una zuffa all’interno di unnotturno. Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, ad accendere la, accaduta nella serata tra venerdì e sabato, è stata un’accesa discussione tra due ragazze. Il tutto è avvenuto all’improvviso: sulla pista da ballo e fra i tavoli del, si è scatenata una zuffa che ha visto due gruppi di contendenti “affrontarsi” a viso aperto e a suon di colpi bassi. Lasarebbe avvenuta tra i due gruppi diche provengono da zone diverse, uno di ragazzi residenti in città e l’altro di persone residenti in alcuni comuniarea Nordprovincia. Segui ZON.IT su Google News.

Sono in corso le indagini per risalire al motivo della rissa e accertare se oltre ai due feriti vi abbiano partecipato anche altre persone.

Salerno, rissa dopo la discussione: caos nel locale notturno la Città di Salerno

Un'animata discussione tra due ragazze si trasforma in una maxi rissa sulla pista da ballo in un locale notturno a Salerno