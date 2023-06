Salerno | Loffredo | “Necessario aderire al DL Bollette per aiutare i cittadini”

Leggi su zon

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il Presidente del Consiglio Comunale Dariolancia un appello affinché l’Amministrazione possain tempi rapidi al DLper venire incontro alle esigenze dei. Com’è noto, il DL 34/2023 (c.d. “Decreto) ha dato il via libera alla rottamazione-quater e allo stralcio dei debiti fino a mille euro anche per le ingiunzioni fiscali: in questo modo, anche i Comuni e gli altri Enti territoriali che non si servono di Equitalia (ora Agenzia delle Entrate) per il recupero dei propri crediti, potranno decidere di dare ai proprila possibilità di definire la propria posizione debitoria verso l’Ente con i vantaggi delle sanatorie previste dalla Legge n. 197/2022. “Prima del DL, il Governo aveva creato un’ingiusta disparità ...